Wohnprojekt Alte Feuerwache : Wohnprojekt sucht weitere Mitstreiter

Das Mehrgenerationen-Wohnprojekt in der Alten Feuerwache an der Lintorfer Straße nimmt Fahrt auf. Die ersten Einheiten sind bereits vergeben. Doch es fehlen noch junge Leute und Familien.

In die alte Feuerwache an der Lintorfer Straße soll Leben einziehen – wenn es nach der Genossenschaft Wohnen Innovativ in Ratingen (WIR) geht, die komplette Bandbreite von jungen Singles über Familien bis hin zu Senioren. 44 Wohneinheiten in der Größe von 44 bis 140 Quadratmetern sind auf dem Areal geplant. Dazu Gemeinschaftsterrassen, ein Gemeinschaftsraum, ein Spielplatz und ein begrünter Innenhof.