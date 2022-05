Mehrere Verletzte : Brachter Straße: Zwei Unfälle an zwei aufeinanderfolgenden Tagen

Der 40-jährige Fahrer des Smarts erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Foto: Polizei Foto: Kreispolizeibehörde Mettmann/Polizei

Ratingen/Homberg Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, an den Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Fünf Autos mussten abgeschleppt werden.

(RP) Zu gleich zwei schweren Unfällen kam es am Wochenende auf der Brachter Straße in Höhe der Einmündung Altenbrachtweg. Der erste ereignete sich am Freitag.

Nach derzeitigem Stand polizeilicher Ermittlungen gegen 14.30 Uhr ein 58jähriger Herner mit seinem Seat die Brachter Straße in Ratingen. In Höhe des Altenbrachtweg musste der Herner niesen. Aufgrund dessen verlor er kurzfristig die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Dort stieß sein Wagen zunächst mit dem BMW eines 34-jährigen Mülheimers und danach mit dem Kia eines 75-jährigen Heiligenhausers zusammen. Beide hatten hintereinander die Brachter Straße in entgegengesetzter Richtung befahren. Durch den Zusammenstoß wurden der Seat- und der Kia-Fahrer leicht verletzt. Der Seat-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer, sowie seine drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Vollsperrung entstand für die Dauer der Unfallaufnahme eine erhebliche Verkehrsstörung.