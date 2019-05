Heiligenhaus : Mehr Zeit zum Zuhören und Erzählen

Peter Ihle, Martin Wildner und Ingrid Niering an dem Modell eines Hauses an der Kettwiger Straße. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Nach dem großen Erfolg im Vorjahr lädt der Ludgerustreff wieder zur Nostalgie ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im vergangenen Jahr öffnete Ingrid Niering noch ganz vorsichtig die Tür des Ludgerustreffs für das Zuhören, das Erzählen und die Nostalgie – kleine Versuchsballons, wie sie selbst sagt. Mit dem ehemaligen Bürgermeister und Geschichte(n)erzähler Peter Ihle lud sie zu Bustouren über die Hauptstraße und damit in die Vergangenheit der Stadtgeschichte ein und mit Museumspädagogin Irina Wistoff zu Erzählzeiten und damit in die Vergangenheit der Besucher selbst.

Dass die Nachfrage für das gemeinsame Erinnern aber so groß sein würde, das lässt die Leiterin des Ludgerustreffs immer noch strahlen – in diesem Jahr gibt es gleich doppelt so viel Termine, von denen jeweils einer schon stattgefunden hat. Das Motto: „DAMALS – über das Alter mit Anektoden lebendig sinnieren“. So wird es am Montag, 20. Mai, die zweite Erzählzeit geben, in der es bei Kaffee und Kuchen Platz für die Erinnerungsschätze rund um das Thema „Frühling“ geben wird.

Info Termine für Erzählzeit und Busfahrten Erzählzeit am Montag, 20. Mai, Montag, 7. Juli sowie Montag, 25. November. Jeweils 15 Uhr. Busfahrt mit Peter Ihle am Montag, 27. Mai (Vortreffen am Donnerstag, 23. Mai), Montag, 26. August (Vortreffen am Donnerstag, 22. August) sowie am Montag, 21. Oktober, (Vortreffen 17. Oktober). Beginn jeweils 14 Uhr. Anmeldung zu allen Terminen bei Ingrid Niering, 02056 21189.

„Im Gegensatz zum Vorjahr haben wir dieses Mal Themenschwerpunkte“, kündigt Niering an und bittet um vorherige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. So folgen am Montag, 8. Juli, 15 Uhr, die Erzählzeit zu den Lieblingsspeisen, und am Montag 25. November, wird über die Weihnachtszeit gesprochen. Beginn ist jeweils um 15 Uhr, der Teilnehmerbeitrag liegt bei fünf Euro. Die Erzählzeiten seien, so die Treff-Leiterin immer auch ein schöner Anlass neue Gesichter im Haus zu begrüßen, „so mancher hat den Ludgerustreff erst durch die Veranstaltungen kennen gelernt.“

Das Vorjahresmotto „Weißt du noch, wie es früher war“ ist dabei nicht nur bei den Erzählzeiten eigentlich immer noch ziemlich passend, auch bei den Busfahrten mit dem ehemaligen Bürgermeister Peter Ihle sind gefragt. „Eigentlich dachten wir bei dem Angebot an Neu-Heiligenhauser, gekommen sind dann viele Alt-Eingesessene“, sagt Ihle über das Angebot, das schnell ausgebucht war. Vorbereitet hatte Ihle eine Bus-Route mit Stationen an Häusern der Gründerzeit ab 1880 vom Ludgerustreff über den Ehemannshof und zurück zum heutigen Kiekert-Gebäude an der Ratinger Straße. Drei Kilometer auf denen es Anekdoten und Wissenswertes gibt. Und zwar so viel, dass man die Route auf halber Strecke beenden musste, weil die anberaumte Zeit zu Ende gegangen war. Es folgte eine weitere Tour und die Frage: „Warum vor uns kein anderer auf die Idee gekommen ist“, so Ihle und Niering.