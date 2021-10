Projekte Ratingen Süd : Neue Wohnungen in der Plättchesheide

Neue Wohnungen in der Plättchesheide

Ratingen Süd Wogera-Vorstand Volkmar Schnutenhaus erläutert die genauen Pläne für Ratingen Süd.

Einstimmig hat der Rat grünes Licht für einen neuen Bebauungsplan Plättchesheide in Ratingen Süd gegeben. Dieser soll im beschleunigteen Verfahren aufgestellt werden und die bauliche Erschließung des ungenutzten Innenbereichs zwischen Plättchesheide, Engelbertstraße und Gerhardstraße ermöglichen. Unter anderem will die Wohnungsgenossenschaft Ratingen (Wogera) zwei Gebäude mit Geschosswohnungen errichten.

Wogera-Vorstand Volkmar Schnutenhaus erläuterte auf RP-Anfrage die Pläne. Im Quartier Im Laar, Engelbertstraße, Europaring und Plättchesheide verfüge man über rund 180 Wohnungen, die überwiegend in den 50er-, 60er- und 70er- Jahren errichtet worden sind. Sämtliche Liegenschaften seien energetisch modernisiert worden. „Selbst nach Komplettmodernisierung begrenzen wir unsere Mieten“, betonte Schnutenhaus.

„Was wir im Altbestand technisch und wirtschaftlich nicht darstellen können, ist die Barrierefreiheit . Eine Reduzierung von Barrieren in den Wohnungen ist durch den Einbau von Duschen und/ oder begehbaren Badewannen und größeren Türöffnungen zwar möglich“, meinte er. Eine barrierefreie Erschließung der Wohnetagen scheitere bei den Altbauten aber im Regelfall an der Konstruktion der vorhandenen Treppenhäuser.

Um den Mietern, aber auch anderen Mitgliedern im Wohnquartier komplett barrierefreie Wohnungen im gewohnten Wohnumfeld anbieten zu können, habe man im Jahr 2019 die freien Bauflächen im Bereich der Plättchesheide erworben. In den vergangenen beiden Jahren sei in enger Zusammenarbeit mit dem Planungsamt ein Bebauungskonzept entwickelt worden, der jetzt in das B-Plan-Verfahren einfließt.