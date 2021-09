Ratinger Klimaschutz : Stadtwerke stellen im Oktober auf Ökostrom um

Ratingen „Klimaschutz ist die zentrale Aufgabe unserer Generation. Wir wollen den Klimaschutz und die Energiewende vor Ort mitgestalten“, erläutert Marc Bunse, Geschäftsführer der Stadtwerke Ratingen.

„Klimaschutz ist die zentrale Aufgabe unserer Generation. Als der lokale Versorger in Ratingen nehmen wir diese Aufgabe sehr ernst. Wir wollen den Klimaschutz und die Energiewende vor Ort mitgestalten. Die Umstellung aller unserer Privat- und Gewerbekunden auf Ökostrom ist dafür ein wichtiger Meilenstein“, erläutert Marc Bunse, Geschäftsführer der Stadtwerke Ratingen, „wir senken damit deutlich den Pro-Kopf-Verbrauch an CO 2 um 0,75 Tonnen pro Einwohner pro Jahr.“