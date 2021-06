Interview mit dem Umweltdezernenten : „Die Stadtgesellschaft muss umdenken“

Umweltdezernent Martin Gentzsch liegt der Klimaschutz besonders am Herzen. Foto: Achim Blazy (abz)

Die Stadt will ein großes Förderprogramm Solar auflegen. Der Dezernent formuliert ambitionierte Ziele.

Gentzsch Der Klimabeirat hat das von Bürgermeister Klaus Pesch und mir eingebrachte Förderprogramm begrüßt und möchte ebenfalls einen beschleunigten Ausbau von Photovoltaik-Anlagen (PV) unterstützen. Derzeit werden rund fünf Prozent der Dächer für Photovoltaikanlagen genutzt. Wir wollen dazu beitragen, das Solarpotenzial zu nutzen. Mit Sonnenenergie wird Strom direkt vor Ort erzeugt und für den Eigenverbrauch nutzbar. Das spart Stromkosten ein. Neben dem Kauf einer Solaranlage gibt es auch Mietmodelle. Und die Einsparungen werden steigen. Die Bundesregierung hat zur Erreichung der Klimaziele einen schrittweisen Anstieg der CO 2- Preise beschlossen. Mit CO 2 -frei erzeugter Solarenergie werden der eigene Geldbeutel und das Klima geschont. Eine Win-Win-Situation für alle.

Gentzsch Das Förderprogramm an sich nicht, auch wenn wir vorgeschlagen haben, den Fördertopf von 50.000 auf 300.000 Euro anzuheben. Damit soll mehr Immobilienbesitzern eine städtische Förderung ermöglicht werden. Ratingen nimmt seit März an einem Wettbewerb teil. Dieser endet, wenn die erste Großstadt den PV-Ausbau im Stadtgebiet verdoppelt hat. Ratingen hat das Potenzial, eine Verdoppelung bereits bis zum Jahresende 2022 zu schaffen. Vielleicht liegen wir dann im Städteranking auf einem vorderen Platz. Das ist ambitioniert, aber machbar. Als Verwaltung wollen wir gemeinsam mit anderen Akteuren dieses Ziel unterstützen. Auch auf städtischen Gebäuden wird die Verwaltung weitere Photovoltaikanlagen errichten. Zusammen mit örtlichen Energieberatungsstellen und -beratern wollen wir Informationsarbeit leisten, damit mehr Haushalten und Gewerbebetrieben die erheblichen Vorteile von Solaranlagen bekannt sind. Wir wollen auch mit Informationen auf Vermieter zugehen. Dies bietet Chancen für niedrigere Mietnebenkosten – und dies bei gleichzeitiger Wertsteigerung des Mietobjektes.

Gentzsch Das erste Klimaschutzkonzept hat der Rat in 2017 verabschiedet und die bis Anfang 2023 umzusetzenden Maßnahmen festgelegt. Der dritte Jahresbericht liegt vor. Das Ziel, ein klimaneutrales Ratingen zu erreichen, hat der Rat schon beschlossen. Um dorthin zu kommen, muss die gesamte Stadtgesellschaft umdenken und neue Wege gehen, weniger Pkw einsetzen und benötigte Fahrzeuge auf E-Betrieb mit zu schaffender Ladeinfrastruktur umstellen. Bei Lkw und Nutzfahrzeugen stehen wir mit abgasfreien Antrieben deutschlandweit am Anfang. Zudem muss die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden gesteigert werden. Dämmungen, neue Fenster und emissionsarme Heizungen helfen weiter, auch um Heizkosten zu senken. Attraktive Förderprogramme stehen zur Verfügung, zum Beispiel bei der KfW. Wiederverwendbare, gut recyclebare und mit weniger Energie hergestellte Baumaterialien gehören in die Neubauten der Zukunft. Beispiele zeigen, dass dies zu vertretbaren Kosten möglich ist.