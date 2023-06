Ratinger Nahverkehr Mehr Haltestellen werden barrierefrei

Gute Nachricht: Die Stadt Ratingen wird ihre Bushaltestellen Schritt für Schritt barrierefrei ausbauen und modernisieren. Rund 100 Haltestellen mit doppelt so vielen Haltepunkten, die sich in der Baulast der Stadt befinden, sind noch nicht komplett barrierefrei. In einer ersten Ausbaustufe sollen von 2024 bis 2026 insgesamt 36 Haltepunkte umgebaut werden. Dazu gehören unter anderem höhere, aber reifenfreundliche Bordsteine, Rillen- und Rippenpflaster für Sehbehinderte, Regenschutzhäuschen mit Glaswänden. Allein für die ersten 36 Haltepunkte kalkuliert die Stadt Kosten in Höhe von 2,2 Millionen Euro ein, beim VRR wurden Fördermittel in einer Gesamthöhe von knapp 1,6 Millionen Euro beantragt.