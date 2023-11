Ratinger Schulen Ratinger BU fordert 400.000 Euro für neue iPads

Ratingen · Zurzeit stehen nach Angaben der BU für rund 7700 Schüler in Ratingen nur 4600 iPads zur Verfügung, in Summe also nur für rund 60 Prozent aller Schulpflichtigen in den Schulen.

05.11.2023, 10:56 Uhr

Die Fraktion der Bürger Union fordert eine deutlich bessere Ausstattung der Schüler mit iPads. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd