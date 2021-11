Hochschule in Heiligenhaus : Campus bringt drei neue Studiengänge an den Start

Campus bringt drei neue Studiengänge an den Start

Hochschule in Heiligenhaus

Die Dependance der Hochschule Bochum baut ihr Angebot in Heiligenhaus aus. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Drei neue Bachelorstudiengänge bietet der Campus Velbert/Heiligenhaus (CVH) ab nächstem Wintersemester an: Mechatronische Systeme, Angewandte Informatik sowie Wirtschafts- und Industrieinformatik.

(RP) Was genau dahinter steckt, wie der Studienverlauf aussieht und welche Unternehmen aus der Region dabei Plätze für das kooperative Studium anbieten, erfahren Studieninteressierte am 6. November. Von 10.30 bis 13 Uhr öffnet der CVH seine Türen und präsentiert sein Studienangebot.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist eine Anmeldung für die Teilnahme vorab erforderlich. „So können wir trotz Hygieneauflagen ein umfangreiches Programmangebot machen, bei dem in Kleingruppen auch die Möglichkeit zu Praxiseinblicken und individuellen Gesprächen besteht“, erklärt Christine Heinrichs, die den Tag organisiert. Insgesamt können die Besucherinnen aus vier Programmangeboten auswählen: Infovortrag zum Studium am CVH, Diskussionsrunde mit Studierenden am CVH, Rundgang durch ausgewählte Labore und Besuch der Jobbörse für das kooperative Studium.