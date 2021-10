Ratinger Wohnungen : SPD fordert Wohnungsbaugesellschaft

Kräne statt Pläne: In Ratingen herrscht bereits eine rege Bautätiigkeit. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Fraktion beantragt die Bereitstellung von 100.000 Euro für zusätzliche Planungskosten.

Die Rufe nach der Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft werden immer lauter – und sie kommen vehement auch von der SPD . So hat der Rat gegen die Stimme der AfD und bei Enthaltung der Partei mit großer Mehrheit den gemeinsamen Antrag von CDU und SPD zum Wohnungsbau beschlossen. „Das war ein guter Tag für Ratingen“, meint Christian Wiglow, SPD-Fraktionsvorsitzender. Jetzt müsse es aber auch weitergehen.

In dem beschlossenen Antrag wird ein umfangreiches Maßnahmenbündel gefordert, um ein großes Problem in Ratingen endlich in den Griff zu bekommen, denn die Schaffung von bezahlbarem und öffentlich gefördertem Wohnraum ist und bleibt eine große Herausforderung.