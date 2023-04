Klinikum Niederberg Medizinforum: Kinder und Bauschmerzen

Bauchschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden im Kindesalter und glücklicherweise sind sie meist vorübergehend und harmlos. Meist werden sie durch eine Darminfektion, mehrtägige Verstopfung, Blähungen oder übermäßiges Essen hervorgerufen. Auch die Reaktion des Körpers auf Aufregung, Angst oder Freude kann Bauchschmerzen auslösen. Wenn das Kind über Bauchschmerzen klagt, man sich aber nicht ganz sicher sind, was die Ursache ist, macht man mit einer Tasse Tee und ein wenig Zuwendung schon einmal vieles richtig. Fencheltee ist ein bewährtes Hausmittel, da er den Magen-Darm-Trakt beruhigt. Auch eine Wärmflasche oder eine kleine Bauchmassage können helfen, den gestressten Bauch zu entspannen. Sind die Beschwerden jedoch sehr ausgeprägt, halten sie länger als eine Stunde an oder kommt Fieber hinzu, sollten Sie Kontakt zu einem Arzt aufnehmen. Gleiches gilt für Erbrechen, Durchfall oder blutigen Stuhl. Auch wenn das Kind immer wieder ohne ersichtlichen Grund über Schmerzen klagt, sollte man einen Kinderarzt zurate ziehen. Dr. Stefan Wirth, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, wird alles rund um das Thema „Bauchschmerzen bei Kindern“ im Medizinforum, am Dienstag, 18. April, ab 18 Uhr, erläutern. Anschließend ist Zeit für Fragen. Das Forum findet im Helios Klinikum Niederberg, Robert-Koch-Str. 2 (Sitzungszimmer1&2) in Velbert statt. Es gelten die allgemein üblichen Hygiene-Regeln. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine telefonische Anmeldung gebeten: (02051) 982-1501. Die Teilnahme ist kostenfrei.