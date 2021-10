Angebot für Patienten in Niederberg : Helios lädt zum Informationsabend

Das Klinikum Niederberg an der Robert-Koch-Straße informiert über Fehlstellungen an den Füßen. Foto: A. Blazy

Niederberg Viele Menschen leiden anlagebedingt – oder durch das Tragen des falschen Schuhwerks – unter einer Fehlstellungen der Zehen oder Füße. Ein Medizinforum für Patienten klärt auf.

() Wie sich die verschiedenen Krankheitsbilder, wie Hallux Valgus, Hammer- oder Krallenzehen an den Füßen bemerkbar machen und welche Behandlungsoptionen es zum Beispiel für den Fersensporn oder die Morton Neuralgie gibt: Darüber informiert Nicole Peikert, Oberärztin der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios Klinikum im Medizinforum am Dienstag, 2. November, ab 18 Uhr.

Medizin in Viersen-Süchteln : Neue Oberärztin am St.-Irmgardis-Krankenhaus

Hier kommt die Vor- und Nachsorge ins Spiel: Da die minimal-invasiven Operationstechniken meist ohne das Einbringen von Fremdmaterial in den menschlichen Körper in Form von Schrauben, Drähten oder Platten auskommen, wird die Sicherstellung des Operationsergebnisses in der ersten Phase nach dem Eingriff häufig durch spezielle Pflasterverbände am Fuß gesichert. Hierfür ist es besonders wichtig, die Patienten in die Nachbehandlung einzubeziehen und die entsprechenden Verbandstechniken zu schulen.