Infos am Klinikum Niederberg : Patientenforum zum Thema Arterienverkalkung

Heiligenhaus In einer Skype-Konferenz gibt es am Dienstag, 14. Dezember, Rat und Infos zu einer Erkrankung, deren Folgen vielfältig sind: Arteriosklerose.

(RP) Gefäßverkalkungen können zum Herzinfarkt , Schlaganfall und anderen Durchblutungsstörungen führen. Mehr zu Ursachen, Therapie und Vorbeugung erläutert Dr. Gabriele Kischel-Augart, Chefärztin der Klinik für Gefäßchirurgie am Helios Klinikum Niederberg, am kommenden Dienstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr in einem Online-Medizinforum. Im Anschluss nimmt sich die Ärztin Zeit für persönliche Fragen.

Eine Arteriosklerose kann sich in allen Bereichen des Körpers entwickeln, bevorzugt entsteht sie aber in bestimmten Gefäßregionen im Hals, im Gehirn, am Herzen, im Becken oder den Haupt- und Beinschlagadern. Besonders häufig sind Stellen betroffen, an denen der Blutfluss physikalisch bedingt auf Hindernisse trifft – zum Beispiel an Gefäßverzweigungen. Die Folge der Arteriosklerose: Die Blutgefäße werden enger und verlieren ihre Elastizität.