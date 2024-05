Zukunft des Medienzentrums Gut vernetzt in der digitalen Welt

„Bücherausleihe“ ist nicht mehr das erste Wort, das Nutzern des Medienzentrums beim Betreten des Hauses am Peter-Brüning-Platz einfällt - oder wichtig ist. Das wusste schon die Vorgängerin des jetzige Leiters. Ahmet Özdemir fand weit fortgeschrittene Arbeiten vor, als er das Amt von Erika Münster-Schröer übernahm. Die Nutzer sehen das an der völligen Umgestaltung und zahlreichen neuen Möglichkeiten, sich in irgendeiner Form „digital“ zu betätigen. Zugleich bedeutet die Neuausrichtung viel Arbeit hinter den Kulissen.