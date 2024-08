Medienzentrum sucht Kreative Schreibtraining speziell für junge Leute

Der Chef des Medienzentrums, Ahmet Özdemir plant für Herbst und Winter: „Ab November bieten wir im Medienzentrum neue Workshops an, die sich an Schulen aller Altersklassen richten. Dazu gehören ein Kurs zu sozialen Kompetenzen und eine Schreibwerkstatt. Im Workshop für Schüler werden durch praktische Aktivitäten und Rollenspiele wichtige Fähigkeiten wie Teamarbeit, Kommunikation und Konfliktlösung gefördert. Die Kinder lernen, respektvoll miteinander umzugehen, Probleme gemeinsam zu lösen und positive Beziehungen aufzubauen. In der Schreibwerkstatt lernen die Teilnehmer grundlegende Techniken für das Verfassen von Kinderbüchern und anderen Textsorten. Die Zielgruppen der Workshops sind breit gefächert und umfassen sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen aus verschiedenen Alters- und Interessensbereichen. Der Ablauf variiert je nach Workshop und umfasst eine Mischung aus theoretischen und praktischen Teilen, um eine umfassende Lernerfahrung zu bieten. „Die Angebote in den Bereichen soziale Kompetenzen und Schreibwerkstätten sind spezielle Initiativen, die so in anderen Bibliotheken nicht angeboten werden. Die Schreibwerkstätten werden zeitlich über Autoren organisiert und durchgeführt, die von den Bibliotheken gebucht werden“, erläutert Özdemir. Die Ergebnisse werden ausgewertet. „Dies erfolgt durch Abschlussgespräche, Umfragen oder durch die Auswertung von Ergebnissen, die im Rahmen der Workshops erzielt werden. Die Erkenntnisse werden genutzt, um zukünftige Workshops weiter zu verbessern.“ Eine Erfahrung liegt schon zugrunde: „Die Demokratie-Workshops, die im April 2024 gestartet sind, werden von den Schulen gut angenommen und nachgefragt. Bisher haben mehr als zehn Klassen teilgenommen.“