Gefragtes Angebot in Ratingen So geht „Digitale Teilhabe im Alter“

Die Digitalpaten Ratingen luden in Kooperation mit dem Medienzentrum Ratingen am Freitag, 7. Juni, aus Anlass des fünften bundesweiten Digitaltages zu einem Seniorenmedientag in das Medienzentrum ein. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr waren im Erdgeschoss vielfältige Aktionen zu erleben. Es war eine bunte Vielfalt aus Beratung, Informationen und Vortrag im Angebot. Das Lesecafé organisierte während der Veranstaltung mit Kaffeevariationen, Softdrinks, Kuchen und Snacks steten Nachschub für alle Gäste..