Medienscouts für den Kreis Mettmann

An zehn Schulen im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Es geht um sinnvollen Umgang mit Technik – aber vor allem um Hintergrundwissen.

Kürzlich begann für 40 Schüler ihre Ausbildung zu Medienscouts. Zehn Schulen aus dem Kreis Mettmann schickten ihre zukünftigen Medienscouts-Teams – bestehend aus je vier Schülern der Jahrgangsstufen acht sowie zwei Beratungslehrern – zu einem zweitägigen Basisworkshop. Gastgeber für den Auftakt war die Peter-Ustinov-Gesamtschule in Monheim.

Das Medienzentrum des Kreises Mettmann veranstaltet die Workshopreihe zum zweiten Mal. In Kooperation mit der Landesanstalt für Medien in NRW bereiten speziell geschulte Medienreferenten und -trainer die Jugendlichen auf ihre Aufgaben als Medienscouts an ihren Schulen vor.