Musiktalent aus Ratingen Mit 16 Jahren schon Kirchenmusiker

Angefangen hat alles, als Max Pocha mit Keyboard- und Klavier-Unterricht begann. „Ich war damals sechs, sieben oder acht Jahre alt“, erzählt der 19-jährige Ratinger. „Das weiß ich nicht mehr so genau.“ Doch beim Klavierspielen ist es nicht geblieben. „Mein Keyboard-Lehrer war in Ratingen Kirchenmusiker und hat mich an die Orgel herangeführt“, erinnert sich Max Pocha zurück. So begann er mit neun Jahren mit dem Orgel-Unterricht.