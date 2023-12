Heiligenhaus Wie die Stadt am Licht sparen will

Analyse | Heiligenhaus · Beleuchtung an Straßen und in öffentlichen Gebäuden steuern - wie in einem Smart Home - theoretisch geht das. Nur stoßen Ideen nicht immer auf Gegenliebe.

07.12.2023 , 11:32 Uhr

Licht schafft Stimmung in der Innenstadt. Der Masterplan Licht kümmert sich dagegen eher um die technische Spar-Seite und Klimaschutz-Chancen mit Hilfe neuer Technik. Foto: Achim Blazy (abz)