Heiligenhaus/Ratingen : Hohen Betrag an Betrüger überwiesen

Hohen Betrag an Betrüger überwiesen

Heiligenhaus/Ratingen Ein 70-jähriger erhielt WhatsApp-Nachrichten von seinem vermeintlichen Sohn. Der hilfsbereite Senior schöpfte zunächst keinen Verdacht und überwies den geforderten Betrag an die genannte Kontoverbindung.

(RP/kle) Erneut hat die üble Masche zum Erfolg geführt. Durch eine falsche WhatsApp-Nachricht hat ein 70-jähriger Heiligenhauser innerhalb von drei Wochen einen fünfstelligen Betrag an einen Betrüger überwiesen. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Tricks der professionell agierenden Betrüger.

Das war geschehen: Am 2. Februar erhielt ein 70-jähriger Heiligenhauser eine WhatsApp-Nachricht von seinem vermeintlichen Sohn auf seinem Handy . Der Absender gab an, dass sein Mobiltelefon defekt und er aktuell lediglich über die angezeigte Nummer erreichbar sei. Da er durch den Defekt keinen Zugriff zu seinen Online-Bankgeschäften habe, bat der angebliche Sohn den Heiligenhauser, eine vermeintlich dringende Überweisung für ihn auszuführen.

Der hilfsbereite Senior schöpfte zunächst keinen Verdacht und überwies den geforderten Betrag an die genannte Kontoverbindung. In den folgenden Tagen erhielt er von dem Absender erneute Nachrichten mit der Bitte, weitere Rechnungen zu begleichen, sodass der Senior insgesamt einen geringen fünfstelligen Betrag an unterschiedliche Konten überwies.