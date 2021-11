Feiern in Heiligenhaus : Große Freude: Der Martinsmarkt ist wieder da

Musik beim Martinsmarkt: Lutz Strenger (rechts) und Lothar Meunier sorgten für französische Klänge. Vorne: Sylvia Vorhaus mit ihrer Drehorgel. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Neben dem St. Martin lockten ein verkaufsoffener Sonntag, Stände, ein Bücherflohmarkt und ein Impfmobil in die Innenstadt.

Von Henry Kreilmann

Der Glühwein dampfte, und Weckmann und Waffel zergingen auf der Zunge – am Sonntag war wieder Martinsmarkt in der Heiligenhauser Innenstadt. Nach der pandemiebedingten Absage im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren des Stadtmarketings bereits im Vorfeld dieser Veranstaltung einen kleineren Markt angekündigt und auf eine Sperrung der Innenstadt verzichtet.

Einen St. Martin gab es aber natürlich trotzdem. Und den „wohl größten Bücherflohmarkt, den wir seit 25 Jahren angeboten haben“, erklärte die Sprecherin des Stadtmarketing-Arbeitskreises „Kultur“, Ruth Ortlinghaus. Sie schätzte, dass gut 20.000 Bücher auf dem Rathausplatz zum Verkauf standen. Für die Bibliothekarin im Ruhestand ist die Leseförderung auf den Bücherflohmärkten eine echte Herzensangelegenheit. „Das Geld, das wir hier einnehmen, fließt dann wieder in unsere Veranstaltungen. Zum Beispiel in das gemeinsame Singen mit Lothar Meunier und Lutz Strenger, zu dem wir im nächsten Jahr wieder einladen wollen“, kündigte Ortlinghaus an – während die beiden Musiker die Eröffnung des Bühnenprogramms auf dem Rathausplatz mit handgemachter Musik übernahmen.

INFO Neues Magazin ist erschienen Auflage: Pünktlich zum Martinsmarkt konnte das Stadtmarketing auch den neuen Veranstaltungskalender, das „Heiligenhauser Magazin“, verteilen. Mit einer Auflage von 4.000 Stück wird das Heft zum kostenfreien Standardwerk, in dem so gut wie möglich alle Termine aufgelistet sind, ergänzt von redaktionellen Inhalten. Internet: Online kann man sich das Magazin auf www.stadtmarketing-heiligenhaus.de ansehen.

Genug Lesenachschub und musikalische Einstimmung also für die kommende, dunkle Jahreszeit. Eine Jahreszeit, die eben traditionell in Heiligenhaus vom Martinsmarkt eröffnet wird. Zu dem gehörten in diesem Jahr auch wieder eine kleine Martinskirmes auf dem Kirchplatz sowie eine kleine kulinarische Ecke auf dem Mansfieldplatz, dem Sparkassenvorplatz. Dort bot zum Beispiel die Senioren Union so manche Leckerei an.

Vom Besuch der Innenstadt ließen sich die Heiligenhauser dabei auch nicht von einem kurzem Nieselregen-Intermezzo abhalten. Der prasselnde Regen in der Nacht zuvor war allerdings auch Organisatorin Annelie Heinisch nicht entgangen. Die Sprecherin des federführenden Arbeitskreises „Handel“ vertraut aber aus Erfahrung darauf, dass das Wetter mitspielt. „Wir haben uns wieder einen guten Tag ausgesucht“, fand sie.

Martinsmarkt und verkaufsoffener Sonntag gehören fest zusammen. Die Feste seien wesentlicher Bestandteil des Geschehens auf der Hauptstraße, nicht nur für die Händler: „Wir haben auch schon beim Neustart-Fest gesehen, wie die Menschen die Zeit nutzen, um einfach mal ganz in Ruhe und ohne den Alltagsstress gucken zu können“, sagte Heinisch. „Ich würde mir weiterhin diese Kontinuität fürs Stadtmarketing insgesamt wünschen und auch, dass sich vielleicht auch mehr junge Menschen für ihre Stadt begeistern können und zum Beispiel projektbezogen mitarbeiten.“