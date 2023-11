Heiligenhaus Treffs nach Wahl: Erst Hoppeditz, dann Martinsmarkt

Der Elfte im Elften ist immer ein besonderes Datum: Für die Narren beginnt die fünfte Jahreszeit, die Kinder tragen ihre bunten Laternen durch die abendlichen Straßen zu Ehren des Heiligen Martin. Die Tradition kommt von der Lichterprozession zu Grablegung Martins am 11. November 397. Da der besondere Tag auf einem Samstag fiel, konnten die Heljens Jecken ihren Hoppeditz pünktlich um 11.11 Uhr unter großer Beteiligung der Heiligenhauser erwecken. Heike Wietek brauchte erst einmal ein Bier, um dann als Obernarr die Parkgebühren am Hitzbleck-Forum zu kritisieren. „Das Heljensbad kann man auch mal aufpolieren und renovieren, ein ganz neues wollen wir aber nicht.“ Das Stahlgebilde im Hefelmannpark gibt dem Narren Rätsel auf, dafür haben ihm die Veranstaltungen zum 100. Geburtstags des Rathauses gefallen. Lob gab es für den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehr, die währenddessen an der Hauptstraße unterwegs war, um die Sterne für die Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen. Die beginnt traditionell mit dem Martinsmarkt.