Einkaufen in Ratingen Großer Ansturm auf neuen Marktkauf

Ratinger, die den neuen Marktkauf Am Sandbach entdecken wollten, mussten am Eröffnungstag ordentlich Geduld mitbringen. Nach zehnmonatiger Umbauphase öffneten sich am Donnerstag um 9 Uhr die Türen. Nachdem der Ratio-Markt in Tiefenbroich Ende des Jahres geschlossen hatte, wurde die Neueröffnung in West von den Kunden sehnsüchtig erwartet.