Ratingen : Markt schließt heute wegen der Hitze um 12.30 Uhr

Ratingen Die Hitze macht allen zu schaffen – auch den Markthändlern, die ihre frischen Produkte anbieten. Wegen der extremen Wetterbedingungen mit angekündigten Temperaturen bis zu 36°C endet die Verkaufszeit des Wochenmarktes in Ratingen Mitte am heutigen Dienstag, 25. Juni, bereits um 12.30 Uhr (statt wie üblich um 14 Uhr).

Darauf haben sich die Marktbeschicker und das Ordnungsamt verständigt. Sollte es weiter so heiß bleiben, kann es auch in den nächsten Tagen zu kürzeren Marktzeiten kommen.

Am 2. Juni war der erste Hitzetag des Jahres 2019. Zum Glück fiel er auf einen Sonntag, so dass auch die Mitarbeiter des Amtes für Kommunale Dienste, wie alle anderen Ratinger auch, das sonnige Wetter genießen konnten. Doch wird es ab jetzt voraussichtlich häufiger Temperaturen über 30 Grad im Schatten geben. Wenn eine derartige Hitze unter der Woche herrscht, wird die Arbeit für die Mitarbeiter der Müllabfuhr zur Qual. Daher hat die Stadt Ratingen eine Sondergenehmigung erwirkt, die besagt, dass bei solchen extremen Wetterlagen der Dienst schon um 6 Uhr beginnen kann.

Normalerweise rücken die Fahrzeuge der Müllabfuhr um 7 Uhr aus. Dann ziehen sich die Touren aber bis weit in die Mittagshitze. Und die Arbeiter haben praktisch keine Möglichkeit, in ihrer schweren Arbeitsmontur der brennenden Sonne zu entgehen. „Unter solchen Bedingungen können gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden“, sagt Umweltdezernent Martin Gentzsch. „Daher wollen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenigstens ein wenig entlasten, indem wir ihnen ermöglichen, ihre Schicht in den kühleren frühen Morgenstunden zu beginnen.“