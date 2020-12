Ratinger Handel : Weihnachtsmarkt rund um fairen Handel

Ratingen Trotz Corona besteht die Möglichkeit, einkaufen zu gehen und die Vielfalt des Handwerks zu erleben. Seit über 15 Jahren interessieren sich Ratinger Bürger sehr für das Fair-Trade-Angebot, das sonst immer auf einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt präsentiert wurde.

(RP/kle) Vieles ist anders: Doch trotz Corona wird auch in diesem Jahr in den Wochen vor Weihnachten in der Ratinger Innenstadt ein breites Sortiment an Weihnachtsschmuck, Kunsthandwerk, Spielwaren und Textilien aus dem fairen Handel präsentiert.