Seefahrer im Binnenland „Seefahrt ist wie ein Virus“

Ratingen · Fernab jedes seegängigen Hafens existiert in Ratingen die Marinekameradschaft Admiral Graf Spee. Und das schon seit 95 Jahren. Was die Mitglieder auch im Binnenland eint ist die Liebe zur See und zur Seefahrt.

05.05.2023, 15:00 Uhr

Udo Franke, Vorsitzender der Marinekameradschaft Ratingen, und sein Stellvertreter Gerhard Cronenberg stöbern in der 95-jährigen Vereinsgeschichte. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Andrea Bindmann

„Die Seefahrt ist wie ein Virus. Den wird man nicht mehr los“, sagt einer, der es wissen muss. Gerhard Cronenberg, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, hat sein gesamtes Berufsleben auf See verbracht. „Am 4. April 1966 bin ich zur Marine gegangen“, erinnert er sich noch ganz genau. „Ich wollte immer zur See fahren“, sagt der Rheinländer. Nachdem er sich dem Wunsch des Vaters gebeugt und eine Handwerkerausbildung absolviert hatte, wurde der Ruf des Meeres so laut, dass er ihn nicht mehr überhören konnte. Auf einem Zerstörer bereiste er (fast) alle Weltmeere. Die weitesten Reisen führten ihn nach Brasilien und Südostasien.