Klinik in Ratingen : St. Marien Krankenhaus erlässt neue Besuchsregeln

Klinik in Ratingen

Ratingen (jün) Nachdem für die Station 3 im Ratinger St. Marien Krankenhaus kurzfrist ein Besuchsstopp verhängt worden war (wir berichteten), hat sich die Situation dort wieder entspannt. Ab sofort durfen auch dort die Patienten wieder Besuch erhalten.

Ab Montag, 17. Januar, gilt allerdings eine neue Besucherregelung am Sankt Marien Krankenhaus an der Werdener Straße in Ratingen. Der Einlass ist nur noch für Besucher möglich, die entweder geimpft oder genesen sind und zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Corona-Testnachweis vorzeigen. Dies gilt auch für diejenigen mit „Booster-Impfungen“. Ungeimpfte Personen haben bis auf Weiteres keinen Zutritt mehr zum Krankenhaus.