Ärzte beraten : Krankenhaus informiert zu Hüft- und Leistenschmerz

() Das Sankt Marien Krankenhaus informiert am Mittwoch, 1. Juni, ab 18 Uhr zum Thema Hüft- und Leistenschmerz – Ursachen, Diagnostik und Therapie. Viele Menschen kennen das Problem: quälende Schmerzen, die vom Rücken in die Leiste, die Hüftregion und das Bein ausstrahlen. Laufen, längeres Sitzen und das Aufstehen bereiten Schmerzen und die Lebensqualität ist deutlich beeinträchtigt. Aber was ist der Auslöser dieser Schmerzen und welche Therapiemöglichkeiten gibt es? In einer gemeinsamen Veranstaltung informieren die Spezialisten der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Handchirurgie und der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie über Ursachen, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten, wenn die Hüfte oder Leiste Probleme bereiten.