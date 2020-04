Coronavirus-Krise : Maria erfährt jede Menge Solidarität

Ein Ratinger Ehepaar hilft der „Fiftyfifty“-Verkäuferin in der Coronavirus-Krise mit ein wenig Geld.

Solidarität steht derzeit hoch im Kurs. Auch in Ratingen. Das findet auch Maria, die rumänischstämmige „Fiftyfifty“-Verkäuferin aus Duisburg, die fast jeden Tag in die Ratinger Innenstadt pendelt. Um dort vor dem Drogeriemarkt „dm“ Geld, ihren Lebensunterhalt, zu verdienen – für sich und ihren Sohn (wir berichteten). Es gab viele Zuschriften in letzter Zeit, die allesamt zum Ziel hatten, der 33 Jahre alten Maria vor allem jetzt in der Coronavirus-Krise zu helfen. Entweder finanziell oder mit Sachspenden. Diese Hilfe kann Maria gut gebrauchen, zumal gerade jetzt in der Krise ihre „Fiftyfifty“-Verkaufserlöse massiv einzubrechen drohen. „Danke sagen möchte ich allen Menschen, die mir in der Vergangenheit, aber auch gerade jetzt in der schwierigen Zeit auf vielfältige Art geholfen haben“, sagt Maria.