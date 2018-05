Ratingen : Marc Bunse wird neuer Stadtwerke-Chef

Ratingen Der Rat hat sich in nicht-öffentlicher Sitzung für den Wirtschaftsingenieur ausgesprochen. Er startet am 1. Januar 2019.

Friedrich Schnadt geht, Marc Bunse kommt: An der Spitze der Stadtwerke gibt es zum 1. Januar 2019 die Neubesetzung des Geschäftsführer-Postens. Wie die RP erfuhr, hat der Rat in nicht-öffentlicher Sitzung der Personalie Bunse zugestimmt, und auch im Aufsichtsrat des Energieversorgers hatte man sich ohne Wenn und Aber für Bunse ausgesprochen.

Bunse war seit dem 1. Januar 2010 Geschäftsführer der Stadtwerke in Altena. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur, gebürtig aus Wuppertal, hatte zuvor die Abteilung Unternehmensentwicklung und Kalkulation bei der der RWE Rhein-Ruhr Verteilungsnetz GmbH geleitet. Im Jahr 2005 war Bunse zum Essener Energiekonzern gekommen, wo er bis 2006 zunächst in der RWE Consulting GmbH, einer der größten deutschen Inhouse-Managementberatungen, tätig war. Bereits nach Abschluss seines Studiums an der Märkischen Fachhochschule hatte der gelernte Kommunikations-Elektroniker in Düsseldorf als Unternehmensberater gearbeitet.

Bei den Stadtwerken in Altena übernahm Bunse einen breitgefächerten Aufgabenbereich und trug die Personalverantwortung für 22 Mitarbeiter. Die Stadtwerke Altena wurden nach eigenen Angaben 1858 gegründet und versorgen rund 19.000 Einwohner in Altena und Umgebung mit Erdgas und Trinkwasser. Außerdem werden dienstleistend kommunale Aufgaben der Abwasserentsorgung erledigt. Das Unternehmen ist zu 75,1 Prozent in kommunalem Besitz; weitere 24,9 Prozent der Gesellschafteranteile liegen bei der Mark-E Aktiengesellschaft (Hagen).



Bunse bat in Altena bereits um die Auflösung seines laufenden Vertrages und hat seine Mitarbeiter über den Wechsel informiert. Der Grund für den neuen beruflichen Schritt war zweifellos das attraktive Stellenprofil in Ratingen: Die Stadtwerke Ratingen sind mit einem Umsatz von deutlich mehr als 100 Millionen Euro und etwa 270 Mitarbeitern ziemlich genau zehnmal so groß wie die Stadtwerke Altena.

In Ratingen verkauft das Unternehmen nicht nur Wasser und Gas, sondern auch Strom, Fernwärme und Telekommunikationsdienstleistungen.

In seiner neuen Position ist Bunse außerdem der Chef von mehreren Bädern und einer 2500 Quadratmeter großen Saunalandschaft.

Friedrich Schnadt, so hieß es aus Aufsichtsratskreisen, werde mit Erreichen der Altersgrenze (65 Jahre) aus dem Unternehmen ausscheiden. Schnadt, damals noch in Kiel tätig, wurde als Nachfolger von Heinrich Voth im Jahr 2004 neuer Chef der Stadtwerke. Der Aufsichtsrat hatte den Diplom-Ingenieur einstimmig gewählt.

(RP)