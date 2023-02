Im Ratinger Zentrum Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Ratingen · Es geschah am späten Dienstagabend in einem Haus an der Düsseldorfer Straße. Feuerwehr und Polizei waren mit starken Kräften vor Ort. Einen weiteren Einsatz gab es im Fliedner-Krankenhaus in Lintorf.

15.02.2023, 08:18 Uhr

Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei am späten Dienstagabend auf der Düsseldorfer Straße. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen