Unfall in Ratingen Pkw prallt gegen Baum

(RP) Ein 35-jähriger Mann aus Gelsenkirchen ist am Donnerstag in Ratingen mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Gegen 8.15 Uhr war er mit seinem VW Touareg auf der Kalkumer Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf-Kalkum unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 46 kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über ein Feld. Das Fahrzeug prallte nach etwa 200 Metern gegen einem Baum und kam dort zum Stehen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.