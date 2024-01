Feuer in Ratingen Mann nach Wohnungsbrand gestorben

(kle) Wie der Polizei jetzt mitgeteilt wurde, ist der Ratinger, der bei einem Brand am vergangenen Sonntag schwer verletzt wurde, im Krankenhaus gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand durch den 67-Jährigen selbst auf tragische Art und Weise fahrlässig verursacht wurde. Nach dem Stand der Ermittlungen hatte der Mann auf dem Balkon geraucht und die glühende Zigarette unsachgemäß entsorgt, weshalb es zu dem Brandausbruch gekommen war. Wie die RP bereits berichtete, war die Feuerwehr am Sonntagmorgen zu der brennenden Wohnung auf der Brückstraße in Ratingen Mitte alarmiert worden. Bei Eintreffen stellte sich die Lage dramatisch dar. Im Erdgeschoss brannte es, Flammen schlugen aus dem Gebäude, und starker Rauch quoll aus den Gebäudeöffnungen. Zusätzlich erhielten die Einsatzkräfte den Hinweis, dass sich wahrscheinlich noch eine Person in der Wohnung befinden sollte. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit Löschrohren über den Balkon und den Treppenraum vor. In der brennenden Wohnung konnten sie die vermisste Person schnell finden und über den Balkon ins Freie heben. Der schwer verletzte Mann wurde sofort vom Notarzt und dem Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen waren nicht in Gefahr. Der Brand selbst konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.