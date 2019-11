Ratingen West : Mann fuchtelt mit Axt herum

Ratingen West Der 28-Jährige ist polizeibekannt. Polizei stellte Waren aus Supermarkt sicher.

(RP/kle) Am vergangenen Montag hat ein 28-jähriger Ratinger einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er vor einem Supermarkt am Berliner Platz in Ratingen West mit einer Axt herumgefuchtelt hat. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei gestern mit.