Pizzabote aus Ratingen brutal überfallen Trio wird wegen Raubes angeklagt

Sie hatten sich in einer Pizzeria in Ratingen eine Pizza bestellt. Liefern sollte der Pizzabote auf einen Wanderparkplatz in Düsseldorf. Als der 49-Jährige dort ankam, erlebte er ein Martyrium. So wie schon Tage zuvor ein Taxifahrer, der seine Fahrgäste, die ihn später überfallen haben, selbst dorthin gebracht hatte. Am Düsseldorfer Landgericht beginnt jetzt der Prozess gegen zwei Männer aus Düsseldorf (20, 21) und einen zur Tatzeit 17-Jährigen aus Wülfrath. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen schweren gemeinschaftlichen Raub vor, die Täter waren im Sommer 2022 mit unfassbarer Brutalität gegen ihre Opfer vorgegangen.