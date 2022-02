Kultur in Ratingen : Maurenbrecher lockt ins Hafencafé

Ratingen Der Liedermacher tritt am Donnerstag auch mit der Tragödchen-Band im Buchcafé Peter & Paula an der Grütstraße auf. Es gibt noch Eintrittskarten.

(RP) Das Ratinger Tragödchen freut sich am Donnerstag, 17. Februar, um 20 Uhr im Buch-Café Peter & Paula an der Grütstraße 3-7 einen der bekanntesten deutschen Liedermacher der 80er Jahre begrüßen zu dürfen.

„Das Jahrzehnt, in dem ich ins Labyrinth der Profi-Unterhalter geriet“, nennt Manfred Maurenbrecher die Achtziger Jahre, an die der Berliner Liedermacher sich in seinem neuen Buch „Der Rest ist Mut“ erinnert, sich den jungen Mann, der er damals war von heute aus betrachtet. Ein junger Musiker, der gerade sein Studium beendet hatte, von Spliff-Drummer Herwig Mitteregger entdeckt und Teil der gloriosen Fabrik von Jim Rakete wurde, in der sich mit Nena, Spliff und Nina Hagen einige der erfolgreichsten Musiker der Republik tummelten, schließlich einen Plattenvertrag mit dem Majorlabel CBS (heute Sony Music) bekam.