Start ist am Freitag : Malteser bieten Abstrich-Service am Wochenende

Malteser bieten Abstrich-Service am Wochenende

Start ist am Freitag

Die neue Teststation der Malteser nimmt am Freitag ihre Arbeit auf. Foto: RP/Malteser

Hösel Standort ist die Höseler Wache an der Bahnhofstraße 100. Termine können auf der Internetseite www.malteser-ratingen.de der Hilfsorganisation kostenfrei gebucht werden.

(RP/kle) Die Ratinger Malteser gehen am Freitag, 7. Mai, mit einem Corona-Testzentrum an den Start. Standort wird ihre Höseler Wache an der Bahnhofstraße 100 sein. Das als Drive- und Walk-In konzipierte Abstrich-Zentrum bietet Ratinger Bürgern die Möglichkeit, sich freitags zwischen 16 und 21 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr mit einem Termin testen zu lassen. Auf der Internetseite (www.malteser-ratingen.de) der Hilfsorganisation sind diese kostenfrei buchbar.