Lebenshilfe und Stadt organisieren das Programm So wird der Rathausplatz zum Atelier

Das Inventar ist irgendwie gleich: Am frühen Nachmittag schleppen fleißige Helfer Bierbänke und -tische auf den Rathausplatz unter ein Pavillonzelt. Dabei ist an diesem Donnerstag gar kein Feierabendmarkt - und ein größeres Fest steht diese Woche jedenfalls auch nicht an. Die Sache klärt sich auf den zweiten Blick. Aus dem VW-Bus der Lebenshilfe schafft Elli Freitag Staffeleien an - und bunte Bilder, hübsch gerahmt. „Mal-Event“ steht auf einem drauf. Plus Pinselsortimente. Plus Farbtuben.