Tipps für die Wohnungssuche So macht sich ein Mieter interessant

Der Erstkontakt läuft in der Regel über eine E-Mail. In nahezu allen Immobilienportalen im Internet gibt es die Möglichkeit, eine direkte Anfrage zu senden. Es ist empfehlenswert, als Interessent in der Anfrage per E-Mail direkt erste Fakten zu liefern, warum man die Anforderungen des Vermieters erfüllen kann. Das setzt natürlich voraus, diese Anforderungen im Exposé auch gelesen zu haben. Je begehrter die Immobilie, desto wichtiger ist der erste Eindruck vom Mietinteressenten. Auch schon in der ersten E-Mail kann man mit persönlicher Präsentation punkten. Denn neben der Bonität zählt auch der sympathische Gesamteindruck.