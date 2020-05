Wieder offen für Besucher : Märchenzoo erwacht aus Corona-Schlaf

Dank der vielen treuen Besucher wird das Betreiber-Ehepaar mit nur einem kleinen Minus aus der Krise kommen. Jetzt hofft das Ehepaar endlich auf Planungssicherheit für den Märchenzoo am Blauen See.

Ungewohnt sei es hier im Märchenzoo gewesen, in der Zeit als keine Besucher kommen durften. Niemand hat die Knöpfe für die Lautsprecher gedrückt, durch die sonst etliche Male am Tag Märchen erzählt werden. Dazu kaum dröhnende Flugzeuge über dem Kopf. Man habe statt Menschen die Tiere öfter gehört.

„Wir haben den Zoo noch einmal ganz anders kennengelernt, obwohl wir das Ganze hier schon seit 20 Jahren machen“, sagt Thomas Kohnen. Gemeinsam mit seiner Frau Heike Klimmeck-Kohnen betreibt er den Märchenzoo am Blauen See. Eine Ratinger Institution seit 1952. Kein auf Hochglanz getrimmtes Freizeit-Areal. Sondern verwunschen und mit Liebe zum Detail gestaltet – und damit auch mit Erinnerungen für viele Generationen verbunden. Eine Schließung, wie nun im Rahmen der Corona-Pandemie, habe es so noch nicht gegeben. „Ich habe in der Zeit ein bisschen Spielzeug für die Waschbären gebaut. Und konnte das Werkzeug einfach mal auf den Wegen liegen lassen“, sagt Thomas Kohnen, der aber auch feststellte: „Die Ziegen haben die Besucher vermisst.“ Ansonsten seien die etwa 45 Tiere entspannt gewesen, und auch für die Menschen kehrte in der Zeit der Schließung ein bisschen Ruhe ein. Die habe man – das will das Paar aber kaum zugeben – auch ein bisschen genossen.