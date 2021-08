Ratingen : Biennale: Theaterstück im Poensgenpark

Ratingen Anlässlich der Neanderland-Biennale tritt am 26. August das NN-Theater Köln mit „Exit Casablanca“ auf.

(RP) Es gibt Kultur pur: Vom 21. August bis zum 10. September findet die zehnte Neanderland-Biennale statt und bietet in allen zehn Städten des Kreises Mettmann spannende Inszenierungen. In Ratingen wird am Donnerstag, 26. August, um 19 Uhr im Poensgenpark (Brügelmannweg) das NN-Theater Köln „Exit Casablanca“ aufführen.

Unter der marokkanischen Sonne tummeln sich mitten im Zweiten Weltkrieg Geflüchtete oder Gestrandete in der berühmtesten Bar Casablancas, in „Rick’s Café”. Wer bekommt die begehrten Transitvisa, um vor den Nazis fliehen zu können, wer spielt ein doppeltes Spiel, und vor allem: wer liebt hier eigentlich wen?

Es spielen: Christine Per, Michl Thorbecke und Oliver Schnelker. Im Anschluss an die Aufführung findet ein Publikumsgespräch mit den Ensemblemitgliedern und der Theaterpädagogin Julia Nahas statt.

Der Eintritt steht unter dem Motto „Betaal wat de häs“: Die Besucher zahlen nach der Veranstaltung, was sie ihnen wert ist. Als Parkplätze für die Anreise werden der Parkplatz am Blauen See oder der Parkplatz am Angerbad, Lintorfer Straße 64, empfohlen.Von dort aus sind es jeweils etwa zehn Minuten zu Fuß bis zum Veranstaltungsort.