Museum Cromford : Blue-Hour-Führung durch die Sonderausstellung

Ratingen Am Donnerstag, 22. September, ab 19 Uhr findet im LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford eine Blue-Hour-Führung durch die Sonderausstellung „Modische Raubzüge. Von Luxus, Lust und Leid. 1800 – heute“ statt.

(RP) Geschmeidige Felle, exotische Federn, schillernde Perlen – mit großer Fantasie und kunsthandwerklicher Meisterschaft wurden alle denkbaren Tierarten zu faszinierend schönen Kleidungsstücken, die Menschen schützten, wärmten oder schmückten, verarbeitet. Doch kein Tier gibt freiwillig sein Fell, seine Federn oder sein Gehäuse her. Die massenhafte Ermordung der Tiere ist die Kehrseite dieses Luxuskonsums. Die Abendführung durch die Sonderausstellung folgt den Spuren tierischer Materialien in der Mode der letzten 250 Jahre und veranschaulicht die Konfrontation von Mensch und Tier anhand von spektakulären Objekten aus der museumseigenen Textilsammlung, Tierpräparaten, Fotografien und Filmen. An interaktiven Stationen und anhand von zeitgenössischen Exponaten können die Besucherinnen und Besucher zudem ihr Gespür für tierische Materialien in aktueller Kleidung testen. In entspannter Atmosphäre und bei einem Glas Sekt sind die Gäste eingeladen, über das Verhältnis von Menschen und Tieren zu diskutieren. Die Sonderausstellung „Modische Raubzüge. Von Luxus, Lust und Leid. 1800 – heute“ wurde bis zum 27. November verlängert. Im Museumsshop ist ein begleitender Katalog erhältlich. Eintritt- und Führungsentgelt: Erwachsene 16,50 Euro (Glas Sekt inklusive), Kinder drei Euro Führungsentgelt, Eintritt frei. Anmeldung erforderlich unter 02234/9921555 oder im Webshop buchen: www.shop.industriemuseum.lvr.de. Bitte informieren Sie sich über die tagesaktuellen Corona-Regeln.