LVR-Industriemuseum in Ratingen Kostenlose Kreativangebote in der Textilfabrik Cromford

Wie transportiert man kinderleicht schwere Waren? Wie treibt man große Maschinen an? Wie stellt man festes Gewebe her und welche Möglichkeiten zur platzsparenden Verpackung gibt es? Während einer Tour durch die aktuelle Ausstellung im Industriemuseum Cromford „Probiert? Kapiert!“ erfahren die Kinder und Jugendlichen, welche Herausforderungen sich früher in Fabriken stellten und können entsprechende Lösungen selbst ausprobieren. Beim anschließenden Workshop werden sie dann selbst kreativ und stellen ihr eigenes Kunstwerk zum Mitnehmen her.