Ratingen : Luisa kann nicht nur Karnevals-Prinzessin

Luisa bei den Aufnahmen im Tonstudio. Foto: RP/privat

LINTORF Neben Karneval hat die Elfjährige ein weiteres Hobby, nämlich die Musik. Sie hat ein Lied mit dem Ratinger Musiker Lutz Beyering aufgenommen.

Dass Luisa Musik im Blut hat, hat die elfjährige Gymnasiastin aus Lintorf in der gerade abgelaufenen Karnevalssession bewiesen. Unermüdlich hat sie als Prinzessin Luisa I. gemeinsam mit Prinz Tom I. ihr Sessionslied gesungen und dazu getanzt. Und genau diesem Lied ist die Bekanntschaft mit Beyering, alias Long Toni, zu verdanken. Gemeinsam haben sie sein Lied „Denkt Ihr da oben…“ aufgenommen , ein Lied mit einem hochaktuellen Text, der thematisch nicht weit weg von der „Fridays for Future“-Bewegung ist, obwohl er ihn nicht dafür geschrieben hatte.

„Ich wollte seit Jahren das ,Wolgalied‘ aus dem ,Zarewitsch‘ von Franz Lehar in einen Popsong einbauen. Letztes Jahr habe ich endlich dafür die Lizenz erhalten und einen Dialog zwischen Alt und Jung getextet, der in seiner fertigen Form nun wirklich so klingt, als sei er für diese Bewegung geschrieben worden“, sagte der Musiker.

Info Luisa spielt Klavier und ist sportlich Geboren Im Jahr 2008 wurde sie als Luisa Lorena in Krefeld geboren. Hobbys Klavierspielen, Leichtathletik beim TuS Lintorf und seit 2012 tanzen bei den Roten Funken. Begeisterung Luisa steht gerne singend und tanzend auf der Bühne und jetzt auch noch im Tonstudio.

Er war auf der Suche nach einer guten Kinderstimme für seinen Song. Vom Ratinger Tontechniker und Filmemacher Daniel Oberbandscheidt wurde ihm Luisa als recht stimmfeste und schnell lernende Sängerin empfohlen. Er hatte nämlich zusammen mit dem Kinderprinzenpaar im Tonstudio des Jugendzentrums Lux deren Sessionslied aufgenommen und kannte daher Luisas musikalische Qualitäten sehr gut.

Sie liebt die Musik und spielt Klavier seit sie fünf Jahre alt ist. Zusammen mit ihrer Freundin schreibt sie sogar an einem Lied, mit dem sie sich bei „Dein Song“ bewerben möchte, einem Songwriting-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche, der vom Fernsehsender KiKA veranstaltet wird.

Die Chemie zwischen „Long Toni“ und der Gymnasiastin stimmte, und noch während der Karnevalssession hatte Luisa Text und Musik zum Proben bekommen. Dann ging es ins Studio, wo in einer knapp zweistündigen Aktion die erste Version von „Denkt Ihr da oben…“ aufgenommen wurde. Ein paar Tage später wurden kleine Filme gedreht, um das Lied mit einem Video zu unterlegen, das derzeit auf allen üblichen Portalen von Spotify bis iTunes, von Amazon bis YouTube zum Herunterladen oder Streamen bereit steht. Nach den närrischen Tagen kam dann noch die englischsprachige Version „Hey, you up there“ hinzu.

In dem Lied bittet Luisa die Erwachsenen, vor allem die Politiker und Wirtschaftsbosse, doch für eine bessere Welt ohne Krieg, Hunger und Umweltverschmutzung zu sorgen. Sie sollen „nicht so bequem auf ihrem Stuhl sitzen, gut nachdenken und sich endlich anstrengen“, heißt es in dem Text. „Ich kann Ungerechtigkeit nicht leiden und wünsche mir für mich und meine Kinder eine bessere Zukunft“, erklärte sie, warum sie überhaupt mitgemacht hat.