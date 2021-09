Elternprotest in Ratingen : SPD-Antrag unterstützt Ratinger Eltern

Ratingen Eltern der Anne-Frank-Schule übergeben 748 Unterschriften an das Schulverwaltungsamt. Sie fordern Luftfilter für die Klassenräume. Auch die SPD-Ratsfraktion will jetzt Antworten von der Verwaltung.

Die SPD-Ratsfraktion will das Thema nun in den Hauptausschuss am 5. Oktober tragen. In einem Antrag beruft sich die Ratinger SPD auf eine Mitteilung des NRW-Schulministeriums: „Seit dem 27. August 2021 können Kommunen und Träger Förderanträge für mobile Luftreinigungsgeräte und einfache bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Luftaustausches in Kindertageseinrichtungen und Schulen stellen: Nach dem Bund hat der Haushaltsausschuss des Landtages den Weg für 90,4 Millionen Euro freigemacht. Damit ist das Lüftungsprogramm II in Nordrhein-Westfalen startklar. Förderfähig sind für das Lüftungsprogramm II ausschließlich Geräte oder Maßnahmen in Räumen der sogenannten Kategorie 2. Das sind Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit, die keine raumlufttechnische Anlage besitzen oder in denen die Fenster nur kippbar sind oder es nur Lüftungsklappen mit minimalem Querschnitt gibt“, so heißt es vom Ministerium.