Seniorenprogramm in Heiligenhaus : Ludgerustreff: Vorblick auf August

Um Kindheit in Schlesien dreht sich die Erzählzeit. Dem Thema hat das Oberschlesische Landesmuseum schon einmal in eine Sonderausstellung gewidmet. Foto: RP/OSLM

Heiligenhaus Die „Erzählzeit“ im Ludgerustreff kommt wieder. Diesmal wird es um „Schlesien“ gehen. Und die Senioren Union plant für August neue Stammtische.

(RP/köh) An zwei Orten soll es von August an wieder beliebte Programme im Rahmen der Seniorenarbeit geben: Die Erzählzeit im Ludgerustreff und den Stammtisch der Snioren Union im Ratskeller. So jedenfalls sieht die aktuelle Planung aus.

Die besondere Erzählzeit „Heimat Schlesien“ im Ludgerustreff ist am Montag, 30. August, 15 Uhr. Dann ist wieder Zeit und Gelegenheit mit der Museumspädagogin Irina Wistoff Museumspädagogin in gemütlicher Runde bei Kaffee und Gebäck Erinnerungsschätze zu teilen, ins Gespräch zu kommen, Anekdoten und Erlebnisse zu erzählen.

diesmal also Schlesien: Rübezahl, Streuselkuchen, Riesengebirge… bei diesen Worten werden für viele Menschen Erinnerungen wach, denn für alle Schlesier bleibt die alte Heimat unvergessen und lebendig. In dieser besonderen Erzählzeit tauschen wir uns über besondere Bräuche, Spezialitäten, Mundart, Sagen, Landschaft und Erinnerungen aus. Gerne dürfen Fotos, Kochbücher, Erinnerungstücke und schlesische Leckereien mitgebracht werden!

Noch etwas Unklarheit herrscht, was die Stammtische der Sneioren Union angeht. Der vorerst letzte, Anfang Juli, musste abgesagt werden. Die Organisatoren bitten um Verständnis, da die allgemeine Situation bezüglich der Möglichkeiten zu den Treffen im Ratskeller immer noch nicht genau definiert sind. Auch Referenten sagten lieber aus Vorsichtsgründen ab. Derzeit eingeplant ist ein Stammtisch mit Gast Kerstin Ringel (Fachbereich Ordnung in der Verwaltung) am 12. August. Auf dieses Datum richten sich in der SU die Hoffnungen auf einen Neustart.