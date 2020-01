Neue Angebote : Ludgerustreff lädt zum Spielen mit Kindern ein

(jün) Der Ludgerustreff startet mit neuen Angeboten, beispielsweise mit gemeinsamen Spielenachmittagen für Jung und Alt an der Ludgerusstraße 2a. Die Besucher können mit den Kindern der Nachmittagsbetreuung der Grundschule St. Suitbertus spielen, Kontakt knüpfen, voneinander lernen und miteinander Spaß haben.

Wer es lieber sportlicher mag, ist zu sanftem Yoga auf dem Stuhl eingeladen. Ute Gregorius zeigt, wie man mit Yogaübungen den Körper beweglich halten und bewusst wahrnehmen kann, was ihm gut tut. In kurzen Meditationen können die Teilnehmer zu mehr Ruhe in Gefühlen und Geist finden und so auf ganzheitliche Weise die Selbstheilungskräfte anregen. Das Angebot startet am Donnerstag, 16. Januar, von 9.30 bis 11 Uhr. Der Kursbeitrag für zehn Termine kostet 42 Euro.