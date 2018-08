Ludgerustreff Heiligenhaus

Heiligenhaus Die alte Caritas-Gesellschaft Heiligenhaus gibt es nicht mehr. Zuständig für den Ludgerustreff ist jetzt der Kreisverband der Caritas. Ingrid Niering nutzt als Programm-Macherin die neuen Möglichkeiten.

Manchmal verhilft der Zufall zu einem Publikumsrenner. Am besten kombiniert mit einer guten Idee. Im Fall des Ludgerustreffs lief das so: „Weißt du noch, wie es früher war?“ – so heißt das aktuelle Projekt. Soweit die gute Idee. Der Zufall: Alt-Bürgermeister Peter Ihle übernahm den Part des Stadtführers. Die Busfahrten unter seiner „Reiseleitung“ übertreffen an Resonanz alle Erwartungen, genau so seine Vorträge über das alte Heiligenhaus. „Die nächste Tour Anfang September ist längst ausgebucht“, sagt die Chefin im Ludgerustreff, Ingrid Niering. Verspricht aber gleichzeitig: „Herr Ihle will das unbedingt weitermachen.“