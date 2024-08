Wie Ludgerustreff und Demenznetz kooperieren „Wir bringen Menschen zusammen“

In der kommenden Woche geht es erneut um das Ludgerustreff-Motto; „Wir bringen Menschen zusammen“. 15 Anmeldungen für die Premiere eines „inklusiven Tanzcafés“ liegen schon vor. Inklusiv-Tanzsporttrainer Udo Dumbeck wird alle ansprechen, die Freude an Musik und Bewegung haben. Getanzt werden neben Gruppenchoreografien alle Tänze des Standard- und Lateinrepertoires, von Disco-Fox über Samba bis Walzer. Die Freude an Bewegung und Musik steht an diesem Nachmittag im Vordergrund und verbindet Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Alle werden nach ihren Möglichkeiten einbezogen. Tanzen dient neben der Steigerung der Lebensqualität der körperlichen Gesundheit (Kondition, Koordination, Konzentration) und fordert kognitiv heraus. Es beinhaltet eine aktive Freizeitgestaltung und dient der Anbahnung und Förderung sozialer Kontakte. Tanzen als Botschaft, den Inklusionsgedanken umstandslos in die Gesellschaft zu tragen. Um optimale Planung gewährleisten zu können, wird um Anmeldung unter der Rufnummer 02056-21189 gebeten. Die Kosten für diese Premiere übernimmt in diesem Fall die Stadt. „Udo Dumbeck hat sich unseren Saal vorab schon angesehen und war sehr begeistert, unter anderem wegen des schönen Parkettfußbodens“, sagt Niering.