Seniorenarbeit : Wie der Ludgerustreff Kontakte pflegt

Ingrid Niering (vorn) mit Roswita Densborn und Daniela Globig, Die ehrenamtlichen Helferinnen nähen Schutzmasken. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Weil die Einrichtung geschlossen ist, versuchen die Mitarbeiter nun, auf anderen Wegen die Gäste zu erreichen. Das gelingt auf verschiedenen wegen - mit Plauderstunden am Telefon und mit Newsletterm zum Beispiel.

Von Marita Jüngst

Im Ludgerustreff der Caritas ist es ruhig geworden. Dort, wo sich normalerweise die Menschen ab 50 Jahre zur Sitzgymnastik, zum Erzählcafé oder zum Mittagstisch treffen, klingeln jetzt nur noch die Telefone. Einrichtungsleiterin Ingrid Niering und Ehrenamtliche laden nun drei Mal in der Woche zur Plauderzeit ein. Jeder kann anrufen und über das reden, was ihm am Herzen liegt.

„Es rufen auch einige an, doch vielmehr freuen sich die Menschen, wenn wir uns bei ihnen melden“, sagt Ingrid Niering. „Mir tut es wahnsinnig leid für die älteren Menschen“, sagt Niering weiter, vor allem für die, die keine Angehörigen mehr haben und denen deshalb in dieser Krisenzeit der Ansprechpartner fehlt.

Info Plauderzeit ist drei Mal in der Woche Die Plauderzeit findet regelmäßig an drei festen Terminen statt, jeweils Montag und Freitag von 10 bis 12 Uhr und Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr. Telefonisch im Ludgerustreff unter der Rufnummer 02056 21189.

Und deshalb haben sich die Caritas im Kreis Mettmann sowie Ingrid Niering und ihr Team Gedanken gemacht, wie sie die Besucher des Lugerustreffs durch diese Zeit begleiten können. Dabei werden immer wieder neue Ideen geboren.

So wird nun regelmäßig in allen Caritas-Begegnungsstätten des Kreises ein Newsletter mit Rätseln, Gedichten, Geschichten und Neuigkeiten erscheinen. „Damit wollen wir zeigen, dass wir noch für die Menschen da sind“, sagt Niering. Wer nicht über die notwendige Technik verfügt, der kann den Newsletter auch in schriftlicher Form bekommen. „Wir werden ihn dann über Briefkästen verteilen.“

Die Not macht eben auch die Mitarbeiter des Ludgerustreffs erfinderisch. „Wir suchen eben andere Wege des Kontaktes“. So wie vor kurzem mit Musik und Gesang auf der Terrasse des Ludgerustreffs. „Bei uns im Haus gibt es 21 Altenwohnungen.“, sagt Niering. Und die Bewohner haben dann an geöffneten Fenstern gestanden, zugehört und mitgesungen. Und da die Aktion gut ankam, wird jetzt schon über ein Vorlesen an der selben Stelle gedacht. „Dafür müssen wir uns noch eine Mikrofonanlage besorgen“, sagt Niering.

Und auch das leibliche Wohlergehen der Besucher liegt Ingrid Niering am Herzen. Für die, die regelmäßig zum Mittagstisch in den Ludgerustreff kommen und sich nur schwierig selbst versorgen können, wurde Essen auf Rädern organisiert. Anderen, die in der Nähe wohnen, liefert der Ludgerustreff das Mittagessen nach Hause.

Bei allen neuen Ideen, um die Krise zu überbrücken, „arbeiten wir aber auch an einem Wiedereinstiegskonzept“, sagt Niering. Dabei geht es auch um konkrete Überlegungen, wie die Sicherheit im Treff gewährleistet werden kann. Wann wieder geöffnet werden kann, kann jedoch noch niemand sagen.